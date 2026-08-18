Haberler

Düzce'de Marmara Depremi Anma Programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından Kültür Park Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, Vali Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kaymakam Mehmet Bircan, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti

Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları yerini terk etti
Feci kazada hayatını kaybetmişti! Son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Yaşam savaşını kaybetti! Ecem'i sevenler böyle uğurladı
Trump'tan ses gelmeyince Boğaz'dan ses yükseldi: Bir gemiye saldırı

Trump'tan ses gelmeyince Boğaz'dan ses yükseldi: Bir gemiye saldırı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı
İsmail Kartal'dan Ederson müjdesi

Ve beklenen oldu!

Galatasaray'dan yıldız isim için geri adım! Transfer rafa kalktı

Anlaşma neredeyse tamamdı! Yıldız ismin uçağı iptal oldu
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku

Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku