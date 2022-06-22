Gölpazarı'nda doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapıldı Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle 8 köydeki tarım alanlarında hasar tespiti yapıldı. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle 8 köydeki tarım alanlarında hasar tespiti yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince Dokuz, Türkmen, Karaahmetler, Şahinler, Gökçeler, Dereli, Tongurlar ve Gözaçanlar köylerinde meyve ağaçları, ayçiçeği ve hububat ekili alanlarda dolu zararı olduğu belirlendi. Hasar tespitine yönelik çalımşalara köy muhtarları da katıldı. 93 bin dekar tarım arazisi bulunan ilçede, dolu nedeniyle yaklaşık 10 bin dekar arazide zarar öngörüldüğü ifade edildi. AA / Zafer Özuğur - Güncel Gölpazarı Hisarcık Bilecik Güncel Haberler

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