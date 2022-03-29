Gölpazarı'nda 82 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
AA - Zafer Özuğur - Güncel
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
GÖLPAZARI, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Dereli köyünde tek katlı bir evde yalnız yaşayan Necati Altay'dan (82) haber alamayan komşuları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Altay'ın evine girdiklerinde yaşlı adamın cesedini gördü.
Altay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
AA / Zafer Özuğur - Güncel