Gölpazarı'nda 82 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Haberler

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Gölpazarı'nda 82 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

AA - Zafer Özuğur - Güncel
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Gölpazarı'nda 82 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

GÖLPAZARI, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Dereli köyünde tek katlı bir evde yalnız yaşayan Necati Altay'dan (82) haber alamayan komşuları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Altay'ın evine girdiklerinde yaşlı adamın cesedini gördü.

Altay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Zafer Özuğur - Güncel

Gölpazarı, Jandarma, Bilecik, Altay, Güncel, Haberler

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