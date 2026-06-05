Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 43 bin 230 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 90 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölpazarı ilçesinde T.Ş'ye ait 5 adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adresler ile şüphelinin aracında yapılan aramada, 43 bin 230 makaron ve 90 kilogram kaçak tütün bulundu.

Operasyonda yakalanan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.