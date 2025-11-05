Gölova Kaymakamı Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Gölova Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, İlyas ve Akçataş köylerinde yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Kahveci, İlyas köyünde yapımı tamamlanan 30 tonluk içme suyu deposunu ve Akçataş köyünde devam eden 4 bin 200 metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmalarını denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kahveci, köylerde yaşam kalitesini artırmak amacıyla yatırımların sürdüğünü belirterek, hizmetlerin zamanında ve kaliteli şekilde tamamlanması gerektiğini söyledi.

Kahveci'ye incelemelerinde kurum amirleri ve köy muhtarları da eşlik etti.