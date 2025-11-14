Gölköy'de İnşaatta Elektrik Çarpması: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Gölköy ilçesinde, inşaatta elektrik akımına kapılarak yaklaşık 3 metreden düşen 34 yaşındaki işçi Ertaş U. hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ordu'nun Gölköy ilçesindeki inşaatta elektrik akımına kapılarak düşen işçi hayatını kaybetti.
Haruniye Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ertaş U. (34), elektrik akımına kapılarak yaklaşık 3 metreden düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ertaş U, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel