Gölete giren 13 yaşındaki Birsen, ailesinin gözü önünde boğuldu ANKARA Beypazarı'nda, ailesiyle pikniğe giden Pınar Acar (13), serinlemek için girdiği gölette boğuldu. ANKARA Beypazarı'nda, ailesiyle pikniğe giden Pınar Acar (13), serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Olay, saat 16.00 sıralarında Beypazarı ilçesine bağlı Dudaş Mahallesindeki Karasu Mesira alanında meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesiyle piknik yapmaya gelen Birsen Acar, serinlemek için mesire alanında bulunan gölete girdi. Bir süre sonra çırpınarak yardım isteyen Birsen Acar, suyun içinde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediye Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları geldi. Dalgıçların yaptığı arama kurtarma çalışması sonucu Birsen'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Muammer Dasdelen Beypazarı Ankara Pınar Güncel Haberler

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