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Göle Ovası'ndaki Menderesler Kış Güzellikleriyle Dronla Görüntülendi

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Ardahan'ın Göle ilçesindeki karla kaplı menderesler, dron ile görüntülenerek bölgenin eşsiz kış manzarası sergilendi. Yazın su kaynağı olan bu menderesler, kışın da farklı bir güzellik sunmaktadır.

Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler dron ile görüntülendi.

Göle ilçesi sınırlarındaki menderesler, başta Göle Ovası olmak üzere bölgeyi besliyor.

Yazın başta Göle Ovası ve Dereyolu Köyü bölgesi olmak üzere çevresini besleyen menderesler, kışın da ayrı güzellik sunuyor.

Mendereslerin dronla görüntülendiği sırada hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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