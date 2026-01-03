Türkiye'nin sıfırın altında 39,7 dereceyle en soğuk yeri Göle'de hayat durma noktasında

Gece sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçen Ardahan'ın Göle ilçesinde, soğuktan bazı araçlar dondu, su şebekelerinde arızalar oluştu.

Termometrelerin gece sıfırın altında 39,7 dereceyi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

İlçede dondurucu soğuklar, altyapı çalışmalarında sorunlara yol açtı, bazı iş makinesi ve araçlar donup arızalandı.

Soğuk havada çalışan ekipler zorluk çekiyor.

"Böyle bir kış görmedim"

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, AA muhabirine, soğukların ilçede rekor kırdığını söyledi.

Dondurucu soğukların çalışmaları sınırlandırdığını belirten Budak, şunları kaydetti:

"Soğuk havanın olumsuz çok etkisi oldu. Yani araç gereçlerimiz hep yollarda mahsur kaldı. Şu anda araçlarımızı çalıştıramıyoruz. Donmuş vaziyetteler. Kar kaldırma çalışmalarını yapıyoruz ama iş makinelerimizin hepsi sıkıntılı. Zorlanıyoruz, hem yakıt konusu hem de araç gereç ve çalışan kardeşlerimiz açısından çok zorluk çekiyoruz. Böyle bir kış görmedim."

Budak, Göleli hayırseverlerden, özellikle iş insanları ve devletin yetkili organlarından desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, çok eski olan iş makinelerinin yenilenmesi talebinde bulundu.

Budak, su şebekesinde de arızaların baş gösterdiğini anlatarak, "Şebekemizin Esenboğaz tarafında, yani kaynaktan bir sıkıntımız var. Ekip gönderdik. Bu da donmadan dolayıdır. Suda sıkıntılar başladı. Yani asıl kaynaktan donma olayı oluşunca şebekemizde bir ufak düşüş oldu." diye konuştu.