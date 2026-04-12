Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çiftlik Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 2 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Serkan Gök