Gölcük'te yüzlerce sığırcığın senkronize uçuşu vatandaşlara görsel şölen yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde yüzlerce sığırcık kuşu, Denizevler Mahallesi semalarında senkronize uçuşla görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar dakikalarca süren uçuşu ilgiyle izledi; sürünün alçalıp yükseldiği anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde gökyüzünde beliren yüzlerce sığırcık kuşu, sergiledikleri senkronize uçuşla görsel şölen yaşattı.
Gölcük ilçesi Denizevler Mahallesi Ali Uçar Caddesi semalarında sabah saatlerinde yüzlerce sığırcık kuşu, toplu halde uçarak gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, kuşların dakikalarca süren senkronize uçuşunu ilgiyle izledi. Sürünün hiç bozulmayan düzen içinde alçalıp yükseldiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı