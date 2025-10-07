Gölcük'te Tartışma Kanlı Bitti: Sanığa Müebbet İstemi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kişiyi başına demir çubukla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık T.Ç. (25) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatları ile maktul Birol Şakir Kaya'nın yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi raporu okunarak dosyaya konuldu.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Katılan avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Gölcük ilçesinde 27 Haziran 2023'te Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde kurulan halk pazarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine başına demir çubukla vurulan Birol Şakir Kaya (70) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan T.Ç. tutuklanmıştı.