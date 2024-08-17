Gölcük'te park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Değirmendere Sahili Muammer Aksoy Caddesi'nde M.K.E. yönetimindeki 41 ATM 494 plakalı motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.