Gölcük'te Para İsteyen Pazarcıyı Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 5 gün önce cezaevinden çıkan ve para istediği pazarcı Birol Şakir Kaya'yı (70) olumsuz cevap alınca başına demir çubukla vurarak öldüren Tuanay Çetin (22), tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 5 gün önce cezaevinden çıkan ve para istediği pazarcı Birol Şakir Kaya'yı (70) olumsuz cevap alınca başına demir çubukla vurarak öldüren Tuanay Çetin (22), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Tuanay Çetin, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soner GÜLÜZER/GÖLCÜK (Kocaeli), -