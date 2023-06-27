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Gölcük'te Para İsteyen Pazarcıyı Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Gölcük'te Para İsteyen Pazarcıyı Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 5 gün önce cezaevinden çıkan ve para istediği pazarcı Birol Şakir Kaya'yı (70) olumsuz cevap alınca başına demir çubukla vurarak öldüren Tuanay Çetin (22), tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 5 gün önce cezaevinden çıkan ve para istediği pazarcı Birol Şakir Kaya'yı (70) olumsuz cevap alınca başına demir çubukla vurarak öldüren Tuanay Çetin (22), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Tuanay Çetin, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soner GÜLÜZER/GÖLCÜK (Kocaeli), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülüzer - Güncel

Şakir Kaya Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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