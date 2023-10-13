Gölcük'te Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz uçuruma devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazözün uçuruma devrilmesi sonucu sürücü Arda Yılmaz hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemeler sürerken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da açıklama yaptı.

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 54 A 71 plakalı arazözün yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildiği kazada yaşamını yitiren sürücü Arda Yılmaz'ın cansız bedeninin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Kaza yerinde incelemeler devam ederken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yavuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gölcük'te Orman Teşkilatımıza ait bir yangın söndürme aracının arazide uçuruma yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada 1 çalışanımız hayatını kaybetmiş, 3 çalışanımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Nazım Özgün ERBULAN/ GÖLCÜK (Kocaeli),