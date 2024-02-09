Gölcük'te inşaat işçisi yüksekten düşerek yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi yüksekten düşerek yaralandı. Yaralı işçi tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisi tedaviye alındı.
Piyalepaşa Mahallesi 610. Sokak'ta bir inşaatta çalışan Cihan Ç. yüksekten düştü.
İnşaat işçisi, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ambulansla Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cihan Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.