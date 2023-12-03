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Gölcük'te Engelliler Günü Töreni

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Bat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, engellilere verilen destekten bahsederek farkındalığı hayatın bir parçası haline getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Bat, Anıtpark'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bat, engellilere verdiği destekten dolayı Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür etti.

Başkan Sezer de sadece bugün değil, yılın tamamında engellilerle irtibatta olmaya ve bu farkındalığı hayatın parçası haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Aralık Gölcük Yaşam Güncel Haberler

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