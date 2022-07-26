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Gölcük'te emekli subay resim sergisi açtı

AA - Fahri Haner - Güncel
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Gölcük'te emekli subay resim sergisi açtı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli subay Rıdvan Durak'ın 7 yıl içinde yaptığı eserler sergide beğeniye sunuldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli subay Rıdvan Durak'ın 7 yıl içinde yaptığı eserler sergide beğeniye sunuldu.

Gölcük Yalı evlerinde düzenlenen açılışa, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Naim Yüksel ve davetliler katıldı.

Sezer, Gölcük'te sanatçıların sanatsal faaliyetlerde bulunmalarının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Ressam Durak ise emekli olduktan sonra 7 yıl boyunca resim yaptığını belirterek, "Hiç kimseden ders almadım. Tamamen amatör olarak kendim yaptım. Bundan sonra da resim çalışmalarım devam edecektir. Buradaki resim sergimiz bir hafta açık kalacak." dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

AA / Fahri Haner - Güncel

Rıdvan Durak Gölcük Güncel Haberler

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