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Gölcük'te Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Ali D., vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ali D'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ulaşlı Mahallesi'ndeki sahilde Ali D'nin (77) suda çırpındığını gören vatandaşlar, yardım için denize girdi.

Sudan çıkarılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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