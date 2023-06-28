Gölcük'te çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu tutuklandı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı. Olay, Donanma Mahallesi'nde meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen tartışma kavgaya dönüştü ve N.Ş. bıçakla yaralandı. Yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba ve oğlu, tutuklandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
Donanma Mahallesi'nde N.Ş. ile komşuları İ.K. ve oğlu M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda N.Ş. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırdı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.