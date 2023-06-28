Gölcük'te çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı. Olay, Donanma Mahallesi'nde meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen tartışma kavgaya dönüştü ve N.Ş. bıçakla yaralandı. Yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba ve oğlu, tutuklandı.