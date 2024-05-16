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Gölcük'te Besis Çiftliğinde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangın, çiftlikte ve bir otomobilde hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kırsal Selimiye Mahallesi'nde Eşref ve Erkan K'ye ait çiftlikte saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede park halindeki bir otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin iş makinesi yardımıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle çiftlikte hasar oluşurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kocaeli Gölcük İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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