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Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri

Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri
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Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölde oksijen eksikliği nedeniyle yüzlerce yavru balık öldü. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölde balık ölümleri yaşandı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin dört bir yanından tatilcilerin akın ettiği doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölde balık ölümleri görüldü. Göl yüzeyi, büyük çoğunluğunu yavruların oluşturduğu yüzlerce balıkla doldu. Gölde yaşanan oksijen eksikliği nedeniyle balık ölümlerinin olduğu ihtimali üzerinde durulduğu belirtilirken, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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