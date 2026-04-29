Gölcük Tabiat Parkı'na ulaşım sağlanan yollar bakım ve onarımdan geçiriliyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda yol bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seben-Kıbrıscık yolu giriş kısmından başlayarak tabiat parkı içerisindeki giriş-çıkış yolları ile otopark bağlantı yolları bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Bu kapsamda belirtilen yol güzergahında 3 gün sürecek asfalt döküm çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışma süresince tabiat parkına giriş ve çıkışlar, mevcut giriş noktasının yaklaşık 150-200 metre gerisinde bulunan alternatif noktadan sağlanacak.

Vatandaşların, çalışma süresince yapılan yönlendirme ve uyarılara riayet etmeleri istendi.