Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından 20 santimetrelik beyaz örtüyle kaplandı. Tatilciler, karla kaplı çam ormanlarında eşsiz manzaralar eşliğinde yürüyüş yaptı.

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza bürünürken, çam ormanlarında eşsiz manzaralar oluştu.

Bolu'da çam ormanlarıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan Gölcük'ün karla kaplı çam ormanlarının göl ile bütünleşmesi eşsiz manzaralar oluşturdu. Soğuk havaya rağmen tabiat parkına gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp iskele üzerinde fotoğraf çekti. Manzara dronla görüntülendi.

