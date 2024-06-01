Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Aziz Çardak göreve başladı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Aziz Çardak, görevine başladı.

Op. Dr. Aziz Çardak, yaptığı açıklamada, insanlara en kaliteli hizmeti vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Sağlık çalışmalarına değinen Çardak, "Yeni hastanemizin kabul süreci, bakanlığımız tarafından devam ediyor. Kısa süre içerisinde hizmet sürecimiz başlayacak. İnsanlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.