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Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Aziz Çardak göreve başladı

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Op. Dr. Aziz Çardak, insanlara en kaliteli hizmeti vermeyi amaçladıklarını belirterek, yeni hastanenin kabul sürecinin devam ettiğini ve kısa süre içinde hizmet sürecinin başlayacağını ifade etti.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Aziz Çardak, görevine başladı.

Op. Dr. Aziz Çardak, yaptığı açıklamada, insanlara en kaliteli hizmeti vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Sağlık çalışmalarına değinen Çardak, "Yeni hastanemizin kabul süreci, bakanlığımız tarafından devam ediyor. Kısa süre içerisinde hizmet sürecimiz başlayacak. İnsanlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Sağlık Güncel Haberler

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