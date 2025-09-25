Haberler

Gölcük Göleti'nde Islah Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Gölcük Göleti'nde, Devlet Su İşleri ekiplerince gerçekleştirilen rezervuar ıslah çalışmaları kapsamında temizlik işlemleri sürüyor. Göletin su tutma kapasitesinin arttırılması hedefleniyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Gölcük Mahallesi'nde bulunan Gölcük Göleti'nde Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince rezervuar ıslah çalışmaları devam ediyor.

Zamanla biriken rüsubat nedeniyle işlevini yitiren göletin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için temizlik çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda 4 ekskavatör, dozer, greyder, yükleyici ve 4 kamyon görev alıyor.

Gölet tabanında biriken alüvyon ve diğer materyallerin temizlenmesiyle su tutma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından göletin tarımsal sulama ve çevresel fayda açısından yeniden etkin şekilde kullanılabileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
