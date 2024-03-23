Gölcük Cumhuriyet İlkokulu'nda Kodlama Projesi Devam Ediyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda başlatılan "Kodlamaya Hazırım" projesi devam ediyor.

Öğretmen Öykü Güneş önderliğinde eTwinning kapsamında yürütülen projede öğrenciler, kod yazmayı öğrenip teknolojiyi etkin kullanma imkanı buluyor.

Türkiye ve Azerbaycan'dan 11 okulla ortak yürütülen proje mayıs ayında tamamlanacak.

Okul müdürü Arif Ayyıldız, gazetecilere, amaçlarının her öğrenciye dokunarak onları yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Kodlama eğitimi alan çocukların gelecekte ülkeye ciddi katkı sunabileceğini belirten Ayyıldız, "Proje kapsamında 11 farklı okuldan 300'e yakın öğrenciye kodlama becerisi farklı programlar aracılığıyla kazandırılırken, geleceğin güçlü Türkiye'sinin temelleri atılmaktadır." ifadesini kullandı.