Gölcük Belediye Başkanı, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladı

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEDİK

"11 ayın sultanı Ramazan ayına veda ediyoruz" diyen Başkan Sezer; "Ramazan bereketiyle geldi. Bu güzel günleri hemşehrilerimiz için unutulmaz kılmak adına mübarek ay boyunca çeşitli etkinlikler düzenledik. Mahallelerimizde düzenlediğimiz programlarımızda hemşehrilerimize özellikle de çocuklarımıza eski Ramazan gecelerini yaşatmayı amaçladık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Hemşehrilerimizin yoğun ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Şimdi de çok şükür Ramazan Bayramı'na hep birlikte kavuştuk" diye konuştu.

"HERKESİ TEBESSÜM ETTİRELİM"

Başkan Sezer mesajının devamında ise; "Bayramlar bizim için çok özel günlerdir. Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla, hemşerilerimizle paylaşarak daha da anlamlı hale getirelim. Bayram boyunca akraba, komşu, eş dost, hasta ve ziyaret bekleyen kardeşlerimizi hatırlayalım. Kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp, hayır dualarını alalım. Herkesi tebessüm ettirelim. Bu duygu ve düşüncelerle değerli hemşerilerim başta olmak üzere, Aziz milletimizin ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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