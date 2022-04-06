Gölcük Belediye Başkanı Dünya Otizm Günü'nde özel çocukların at binme heyecanlarına ortak oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölcük Belediye Başkanı Dünya Otizm Günü'nde özel çocukların at binme heyecanlarına ortak oldu

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Gölcük Belediye Başkanı Dünya Otizm Günü'nde özel çocukların at binme heyecanlarına ortak oldu

Gölcük'te yaşayan özel bireyler, Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisleri'nde at binme heyecanı yaşadılar.

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel çocuklar, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Gölcük Belediyesi'nin konuğu olarak Rahvan At ve Konaklama Tesisleri'ni ziyaret ettiler. Ziyarette özel bireyleri karşılayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer,atlarla yakından ilgilenen çocuklara eşlik etti. Başkan Sezer daha sonra birlikte piste çıktıkları özel bireylerin at binme heyecanlarına ortak oldu.

EĞİTMENLERDEN BAŞKAN SEZER'E TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan özel öğrenciler, at üzerinde keyifli dakikalar yaşadılar. Özel eğitim okulu eğitmenleri, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür ettiler.

Bültenler / Güncel

Ali Yıldırım Sezer, Gölcük, Otizm, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title