Gölcük Belediye Başkanı Dünya Otizm Günü'nde özel çocukların at binme heyecanlarına ortak oldu

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel çocuklar, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Gölcük Belediyesi'nin konuğu olarak Rahvan At ve Konaklama Tesisleri'ni ziyaret ettiler. Ziyarette özel bireyleri karşılayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer,atlarla yakından ilgilenen çocuklara eşlik etti. Başkan Sezer daha sonra birlikte piste çıktıkları özel bireylerin at binme heyecanlarına ortak oldu.

EĞİTMENLERDEN BAŞKAN SEZER'E TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan özel öğrenciler, at üzerinde keyifli dakikalar yaşadılar. Özel eğitim okulu eğitmenleri, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür ettiler.

Bültenler / Güncel