Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit aileleri ve gazilerle; iftarda bir araya geldi - Haberler

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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit aileleri ve gazilerle; iftarda bir araya geldi

Bültenler - Güncel
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit aileleri ve gazilerle; iftarda bir araya geldi

Gölcük Belediyesi, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi. Programda ev sahipliğini yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit aileleri, kahraman gaziler ve aileleri ile birlikte oruç açtı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Programa; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Gölcük Temsilcisi Mehmet Uğur ve siyasi parti ilçe yöneticileri katılım gösterdi.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Programda şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile yakından ilgilenen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Vatanımız ve mukaddesatımız uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kıymetli gazilerimize de aileleri ile birlikte Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Bültenler / Güncel

Ali Yıldırım Sezer, Gölcük, Şehit, Aziz, Güncel, Haberler

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