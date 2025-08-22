Gölbaşı Temizlik İşçileri Örnek Davranış Sergiledi

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik işçileri, çalışma sırasında buldukları ve içinde altın ile nakit para olan çantayı sahibine ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaoğlan Mahallesi'nde rutin temizlik çalışmalarını sürdüren personel, yol kenarında bir çanta buldu.

Temizlik işçileri, içinde altın, nakit para, kredi kartı ve kişisel eşyalar bulunan çantayı birim amirlerine teslim etti.

Yapılan araştırma sonucu çantanın sahibinin emekli öğretmen Necati Erkmen olduğu belirlendi, eşyaları eksiksiz şekilde Erkmen'e teslim edildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, örnek davranışı sergileyen temizlik personeli Şenol Özdemir, Benan Polat, Yalçın Taraz'ı makamında ağırlayarak, teşekkür belgesi ile altın verdi.

Personelin sergilediği davranışın belediyecilik anlayışlarının bir yansıması olduğunu belirten Odabaşı, "Kardeşlerimiz, temizlik hizmeti yaparken yol kenarında bir çanta buldular. Bu çantaya hiç dokunmadan amirlerine getirip teslim ettiler. Bu çantanın içinde altın, nakit para, kredi kartı olduğunu bilmelerine rağmen onurlu bir davranışla, geçimin zor olduğu şu dönemde gidip amirlerine teslim ettiler. Gölbaşı Belediyesine yakışır bir davranışta bulundular. Biz de kendilerini kutluyoruz." açıklamasını yaptı.

Çantanın sahibi Necati Erkmen, içinde altın ve para ile kişisel eşyalarının da olduğu çantayı kaybettiği için çok üzüldüğünü belirterek, "Gölbaşı Belediyesi'nden personel arkadaşlar bulmuşlar. Belediyeden bana ulaştılar. İşin maddi tarafını bir tarafa bırakırsak, eski bir temizlik işçisinin oğlu olarak arkadaşların bu çantayı bana teslim etmesi beni çok mutlu etti. Emekli bir öğretmen olarak bu insanları yetiştirenleri, bu insanlarla çalışanları yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.