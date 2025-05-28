Gölbaşı'nda Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Gölbaşı'nda Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
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Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Etkinlikte halk oyunları gösterisi ve bağlama konseri gerçekleştirildi.

Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği ürünler sergilendi.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, bağlama konseri verildi.

Sergiye katılan Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz ve Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Okutan, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.

Okutan, desteklerinden dolayı Rüstemoğlu ve Yılmaz'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
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