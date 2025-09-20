Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
H.M.D. idaresindeki 02 ADC 320 plakalı otomobil ile A.E'nin kullandığı 33 DY 830 plakalı otomobil, Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel