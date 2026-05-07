Haberler

Adıyaman'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 32 yaşındaki Hatice Sarıyar hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Hatice Sarıyar (32) idaresindeki 33 ABT 153 plakalı otomobil, Ozan köyü mevkisinde C.Y.T. yönetimindeki 23 EU 240 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıyar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sarıyar'ın evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti

Bir gecede sildiler! Sabah uyandığında hayrete düştü
Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı

Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar

Sahneye çıkmadan önce üstünü başını parçaladılar
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke

Veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti

Bir gecede sildiler! Sabah uyandığında hayrete düştü
Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha

Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha
Kylie Jenner 15 milyon takipçi kaybetti

Telefonunu eline aldı, hayatının şokunu yaşadı