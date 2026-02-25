Gölbaşı'nda şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi tarafından şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen programa, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Gaffur Ağören ile davetliler katıldı.

Odabaşı, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren manevi atmosferinde şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Odabaşı, gazilere de şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Odabaşı, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduklarını ve kapılarının onlara daima açık olduğunu dile getirdi.

Program, konuşmanın ardından yapılan semazen gösterisi ve edilen duanın ardından sonlandı.