Gölbaşı'nda şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki programda konuşan Kaymakam Erol Rüstemoğlu, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirtti.

Şehitlerin ve gazilerin millet için taşıdığı değeri anlatan Rüstemoğlu, "Bu topraklar vatanı, bayrağı ve mukaddesatı uğruna canını feda eden kahramanların emanetidir. Aziz şehitlerimiz milletimizin bağımsızlığı ve huzuru için en kıymetli varlıklarını ortaya koymuş, gazilerimiz ise cesaretleri ve fedakarlıklarıyla tarihimize şanlı destanlar yazmıştır." dedi.

Rüstemoğlu şehit ailelerinin kendileri için emanet olduğunu kaydederek, devletin ve milletin her zaman onların yanında olduğunu vurguladı.

Program yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
