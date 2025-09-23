Gölbaşı'nda Park Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde park halindeki bir kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda araçta hasar meydana geldi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde park halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Eymir Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde duran plakası öğrenilemeyen kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel