Gölbaşı'nda Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Gölbaşı'nda Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü etrafındaki ormanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor, siviller tahliye ediliyor.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü çevresindeki ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Gölbaşı'nda Eymir Gölü çevresindeki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Karadan söndürme çalışmaları sürerken helikopter de havadan alevlere müdahale etti. Öte yandan Ankara Valiliği tarafından Eymir Gölü çevresindeki alanlarda bulunan sivillerin tahliyesi için güvenlik güçlerine talimat verildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, alandaki bütün siviller, piknik ve yürüyüş için gelenlerin tahliye edildiğini söyledi. Ekiplerin söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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