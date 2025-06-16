Gölbaşı'nda Okul Öncesi Eğitim İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Gölbaşı'nda Okul Öncesi Eğitim İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu tarafından düzenlenen 'Okul Öncesi Eğitim Farkındalık Yürüyüşü' etkinliği, halk oyunları gösterisi ve Türk bayraklarıyla yapılan kortej ile gerçekleştirildi. Etkinlik, erken çocukluk eğitimine dikkat çekmek amacıyla yapıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu tarafından "Okul Öncesi Eğitim Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Gölbaşı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özden Cengiz Şimşek, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Yürüyüş öncesi halk oyunları gösterisi sahnelendi. Ardından, öğrenciler Türk bayraklarıyla kortej oluşturarak parkta yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinlik, okul öncesi eğitime dikkat çekmek ve erken çocukluk döneminde eğitim bilincini artırmak amacıyla düzenlendi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
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