Gölbaşı'nda öğretmenlere yönelik Yapay Zeka Kullanım Eğitimi Programı düzenlendi

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Yapay Zeka Kullanım Eğitimi Programı, Gölbaşı'ndaki Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler için gerçekleştirildi. Eğitimin ardından sertifikalar takdim edildi. Katılımcılar, yapay zekanın eğitimdeki önemini ve etkili kullanımını öğrendi.

Gölbaşı ilçesinde, öğretmenlere yönelik Yapay Zeka Kullanım Eğitimi Programı gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı "2025 Yılı İkiz Dönüşüm ile Kritik Teknolojilerin Adaptasyonu ve Geliştirilmesi Teknik Destek Programı" kapsamında, Gölbaşı ilçesindeki Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitim programı tamamlandı.

Program kapsamında öğretmenlere, yapay zekanın eğitimde kullanım alanlarına yönelik kapsamlı eğitimler verildi.

Eğitimlerin ardından öğretmenlere sertifikaları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya tarafından takdim edildi.

Karakaya, yaptığı konuşmada, yapay zekanın bazı mesleklerin dönüşmesine neden olabileceğini ancak beraberinde yeni meslek alanları da ortaya çıkardığını söyledi.

Yapay zekanın doğru bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, doğru kullanılmadığında riskler barındırabilir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken temel husus, bu süreci insan ve değer odaklı bir anlayışla yönetmektir. İnsan merkezli yaklaşımdan uzaklaşmadığımız, değerlerimizi koruyarak ilerlediğimiz sürece yapay zeka bir tehdit değil, önemli bir fırsat olacaktır. Eğitimcilerimizin bu sürecin merkezinde yer alması son derece kıymetlidir."

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ise yapay zekanın küresel ölçekte hızla yaygınlaştığına dikkati çekerek, "Yapay zeka, dünyanın birçok ülkesinde yoğun şekilde kullanılan ve önümüzdeki süreçte hayatın her alanında daha fazla karşımıza çıkacak bir alan olarak öne çıkıyor." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz da öğretmenlerin aldığı eğitimin önemine işaret ederek, "Yapay zeka günümüzün en önemli başlıklarından biri. Ancak asıl önemli olan, bu teknolojinin eğitim ortamlarında nasıl doğru ve etkin şekilde kullanılacağının öğretilmesidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da öğretmenlere hitap ederek, "İlk kez öğretmenlerime sertifika vermenin onurunu yaşıyorum. Bu benim için ayrı bir gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Programa, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
