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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Özel Öğrenme Güçlüğü Uygulayıcı Eğitimi" tamamlandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 'Özel Öğrenme Güçlüğü Uygulayıcı Eğitimi' tamamlandı
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen 'Özel Öğrenme Güçlüğü Uygulayıcı Eğitimi'ni tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi. Törende konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiir dinletisi sundu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Özel Öğrenme Güçlüğü Uygulayıcı Eğitimi"ni tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Ankara Kalkınma Ajansının desteğiyle Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen eğitim programının sertifika töreni, 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu'nda yapıldı.

Törende konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Duhan Kalkan, kalkınmanın eğitim, kültür, sanat, spor, sağlık ve sosyal alanları da kapsayan geniş bir anlayışla ele alınması gerektiğini belirterek, "Kadınlar, gençler, çocuklar, engelli vatandaşlar ve yaşlılarımıza yönelik projeler de şehirlerin marka değerini artıran önemli çalışmalardır." dedi.

Kalkan, yeni projeleri desteklemeyi sürdürdüklerini ifade ederek, bu konuda kurum ve kuruluşların başvurularını beklediklerini dile getirdi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu da programda emeği geçenleri ve sertifika almaya hak kazanan öğretmenleri kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz ise 5 gün programda öğretmenlerin, özel öğrenme güçlüğünün erken belirtileri, değerlendirme araçları, vaka analizleri ve sınıf içi müdahale yöntemleri konusunda uygulamalı eğitim aldığını kaydetti.

Anaokulu öğrencilerinin şiir dinletisi sunduğu programda, "Özel Öğrenme Güçlüğü Uygulayıcı Eğitimi"ni tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
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