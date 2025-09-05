Gölbaşı'nda Mogan ve Eymir Gölleri Arasında Temizlik Çalışması Başlatıldı

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Mogan ve Eymir gölünü birbirine bağlayan kanalda, çevre kirliliği ve kötü kokuya neden olan sazlıklarla, atık birikimlerini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Gölbaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nın doğasını koruma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda belediye ekipleri Gölbaşı'nın en önemli doğal değerlerinden olan Mogan ve Eymir gölü arasında yer alan ve yıllardır çevre kirliliğine neden olan bağlantı kanalında temizlik ve iyileştirme çalışması başlattı.

Çalışma kapsamında, sazlıklar ve balçık tabakaları temizlenerek su akışını engelleyen unsurlar kaldırıldı. Kanalın eğim problemleri nedeniyle yaşanan su birikintilerine çözüm olarak düşük kotlu bölgelerde dolgu çalışmaları yapılırken, kanal tabanı betonlanarak akış düzeni sağlandı. Yapılan çalışmalarla hem çevre sağlığını korunacak hem de kötü kokunun önüne geçilecek.

- "Gölbaşı'nın doğasını gelecek nesillere taşımak önceliğimiz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı yaptığı açıklamada, Gölbaşı'nın doğasının en kıymetli hazineleri olduğunu, Mogan ve Eymir gölünün, sadece ilçenin değil, Ankara'nın da ekolojik dengesinde kritik bir role sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ancak yıllardır bu 2 gölü birbirine bağlayan kanalda ciddi kirlilik sorunları yaşanıyordu. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler üzerine hemen harekete geçtik. Çevreye duyarlı bir yaklaşımla başlattığımız bu temizlik ve iyileştirme çalışmaları, hem kötü koku ve görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak hem de göller arasındaki doğal akışı sağlıklı hale getirecek. Bu çalışmalar, belediyemizin çevreyi önceleyen, doğaya saygılı yönetim anlayışının bir parçasıdır. Gölbaşı'nın doğal mirasını korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için çevreci projelere kararlılıkla devam edeceğiz."

Kanalın tamamen temizlenmesi ve altyapısının iyileştirilmesiyle birlikte hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de kötü kokunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Etaplar halinde ilerleyecek çalışmaların Konya Yolu alt menfezine kadar uzanması, kısa süre içinde bitirilmesi planlanıyor