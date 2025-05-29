Gölbaşı'nda Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan başkanlığında köylere hizmet götürme birliği meclis toplantısı düzenlendi ve encümen üye seçimi yapıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde köylere hizmet götürme birliği meclis toplantısı yapıldı.
Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan başkanlığında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, encümen üye seçimi yapıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı gündemindeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın yanı sıra İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel