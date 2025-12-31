Haberler

Adıyaman'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 50 işçi kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 50 tekstil işçisi, kurtarma ekipleri tarafından sağ salim çıkarıldı. AFAD ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ve battaniye dağıttı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar ve tipi nedeniyle servis aracında mahsur kalan 50 işçi kurtarıldı.

Tekstil işçilerini taşıyan 2 servis aracı, Gedikli köyü kırsalında kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yürüttükleri çalışmayla 50 işçinin bulunduğu araçları bulundukları yerden çıkararak yola devam etmelerini sağladı.

Afad ekiplerince yolda mahsur kalanlara battaniye dağıtıldı

Ayrıca Gölbaşı-Pazarcık yolu 10'uncu kilometresinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ve battaniye dağıttı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarla yol ulaşıma yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
