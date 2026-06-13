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Başkentte kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 500 paket kaçak sigara, 1000 elektronik sigara ve 11 cihaz ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak sigara operasyonu düzenledi.

Operasyonda, 2 bin 500 paket kaçak sigara, 1000 elektronik sigara ve 11 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
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