Gölbaşı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda düzenledikleri etkinlikte, öğrencilerle 500 çam ve 25 meyve fidanı diktiklerini belirtti.

Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Her tohum bir umut, her fidan bir gençlik, her ağaç bir gelecektir. Öğrencilerle yapılan bu etkinlik, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakma amacını taşıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladığını sözlerine ekledi.