Haberler

Gölbaşı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlayarak, öğrencilerle birlikte 500 çam ve 25 meyve fidanı dikerek çevre bilincinin önemine vurgu yaptı.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda düzenledikleri etkinlikte, öğrencilerle 500 çam ve 25 meyve fidanı diktiklerini belirtti.

Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Her tohum bir umut, her fidan bir gençlik, her ağaç bir gelecektir. Öğrencilerle yapılan bu etkinlik, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakma amacını taşıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi

Acı haberin ardından karar verildi! Komisyon toplantısı ertelendi
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.