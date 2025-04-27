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Gölbaşı Gölü'nde Temizlik ve Yarışma Etkinlikleri Düzenlendi

Gölbaşı Gölü'nde Temizlik ve Yarışma Etkinlikleri Düzenlendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tescillediği Gölbaşı Gölü'nde çevre farkındalığı amacıyla temizlik etkinlikleri ve yarışmalar gerçekleştirildi. Kırıkhan Kaymakamı ve Belediye Başkanı, gölün korunmasının önemine vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Gölbaşı Gölü'nde, farkındalık amaçlı temizlik ve yarışma etkinlikleri düzenlendi.

Kırıkhan Kaymakamlığı, Kırıkhan Belediyesi ve Hatay Tabiatı Koruma Derneği tarafından başlatılan "Gölbaşı Gölü Sürdürülebilirliği İçin Reaktif Yaklaşım" projesi kapsamında gölde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, Gölbaşı Gölü'nün nadir güzellikteki göller arasında yer aldığını söyledi.

Akpay, "Gölü her yönüyle koruyup gelecek nesillere aktarmak bizlerin borcu ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Devletimizin destekleriyle hem tarımsal hem de ekonomik anlamda vatandaşların çok daha fazla istifade edebileceği, turizm merkezi olacak şekilde düzenleyip gölü hizmete sunacağız." diye konuştu.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik de göldeki çalışmaların durmadan süreceğini kaydetti.

Kıyı ve dip temizliğiyle süren etkinliğin sonunda kayık, fotoğraf ve resim yarışmaları yapıldı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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