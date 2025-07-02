Gölbaşı Belediyesi'nden Hazreti Muhammed Karikatürü Tepkisi

Gölbaşı Belediyesi'nden Hazreti Muhammed Karikatürü Tepkisi
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Gölbaşı Belediyesi meclisi, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye sert tepki gösterdi. Belediye Başkanı, barajlardaki doluluk oranının ciddi seviyelere gerilediğini belirterek sulamada kısıtlama çağrısında bulundu.

Gölbaşı Belediyesi meclisi, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

Belediye meclisi temmuz ayı birinci toplantısı belediyede gerçekleştirildi.

Toplantıda, AK Parti, MHP, CHP ve BBP'nin temsilcileri İslam aleminin hedef alındığını belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Barajların durumu

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, barajların doluluk oranının yüzde 15'in altına gerilediğini kaydederek, sulamada kısıtlama çağrısı yaptı.

Kentin içme suyu kaynaklarında kritik seviyelere ulaşıldığını söyleyen Odabaşı, "Eğer bu parklar sulanmaya devam edilirse veya sulanan bazı yerlerde kısıtlanmaya gidilmezse içme suyunda belki 1-2 ay sonra çok ciddi bir riske girilecek." dedi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
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