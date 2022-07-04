Gökyüzü gözlem etkinliğine vatandaşlardan yoğun ilgi (2) - Haberler

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Gökyüzü gözlem etkinliğine vatandaşlardan yoğun ilgi (2)

Demirören Haber Ajansı - Burak Tekin - Güncel
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Gökyüzü gözlem etkinliğine vatandaşlardan yoğun ilgi (2)

ETKİNLİĞİ, 10 BİNİ AŞKIN VATANDAŞ ZİYARET ETTİVan Gölü kıyısında düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne Türkiye'nin her bölgesinden 10 bini aşkın vatandaşın katıldığı bildirildi.

ETKİNLİĞİ, 10 BİNİ AŞKIN VATANDAŞ ZİYARET ETTİ

Van Gölü kıyısında düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne Türkiye'nin her bölgesinden 10 bini aşkın vatandaşın katıldığı bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Güncel

Van Gölü Türkiye Güncel Haberler

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