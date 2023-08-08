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İstanbul'un göbeğinde uzun namlulu silahla gezen çift infial yarattı, gerçek çok başka çıktı

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Eyüpsultan Göktürk Göleti'nin olduğu bölgede elinde uzun namlulu silahla dolaşan bir kişi, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yapılan incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit etti.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Göktürk Göleti'nin olduğu bölgede elinde uzun namlulu silahla dolaşan bir kişi, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis tarafından yapılan incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit edildi.

Eyüpsultan Göktürk Göleti'nin olduğu bölgede elinde uzun namlulu silahla yürüyen bir kişi çevredekiler tarafından cep telefon kamerasıyla kayıt altına alındı. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin olay günü elinde silahla gezerken bölgede görev yapan polis memurları tarafından fark edildiğini, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiğini belirledi.

Göktürk'te Oyuncak Silahla Gezen Kişiye İnceleme

Çocuklarına ait olduğu öğrenilen oyuncak silahı taşıyan şüphelinin aracını da arayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca şüpheliyle ilgili herhangi bir işlem yapmadı.

Konuyla ilgili Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada "Göktürk Göleti'nde silahla göründüğü ifade edilen şahsa yönelik, 07.08.2023 tarihinde Emniyet mensuplarınca, görüntünün alındığı yerde yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve başkaca da bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise "'Göktürk Göleti bölgesinde, ellerinde uzun ve kısa namlulu silahlarla yürüyen bir çift görüntülendi' iddiası manipülasyondur. Emniyet mensuplarınca, çifte yönelik yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve olumsuz bir durumun olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Göktürk'te Oyuncak Silahla Gezen Kişiye İnceleme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Marko Apostolidis:

oyuncak veya hakiki, eline silah alan zorla ruh uzmanına gönderilmeli, gerekirse tımarhane VE bu tip oyuncakları ülkeye sokup vergisini alan devlet ne kadar masum?

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Demir Acer :

carsaflinin erkek terorust olmadigi ne malum

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bekir yapici:

ne halt olursa olsun halk onun oyuncak oldugunu ne bilsin ve oyuncakta olsa sokaklarda elde uzun namlulu silahla dolasmak ne derece normal acaba bana göre bu aciklama herifin yaptigindan daha vahim.

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